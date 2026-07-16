История Пензы: Пожарные берегли центр города от опасного производства

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине прошлого века центр города подвергся кардинальной перепланировке. При обустройстве Фонтанной площади часть территории превратили в сквер, а бывшие усадьбы разрушили. Под снос пошел и дом купцов Карповых.

Полвека назад на месте, где сегодня растут тополя и клены, стояло одноэтажное каменное строение, обнесенное забором. Здание, возведенное в 50-х годах XIX века, сначала принадлежало коммерсанту Григорию Варенцову, а тот затем продал недвижимость купцу Андрею Карпову.

Предприниматель добавил разные хозяйственные постройки и небольшой флигель. После его смерти усадьба перешла по наследству к сыновьям. Дети купца к тому моменту уже давно жили по разным квартирам и потому дом отца решили переоборудовать под склад для своего деревообрабатывающего завода.

Позже, когда они нашли более вместительные помещения, здание продали купчихе Лине Левитан. Здесь коммерсантка хотела устроить пенькотрепальную фабрику, но пожарное управление резко выступило против: предприятие с воспламеняющимся материалом в центре города небезопасно.

Лине Левитан пришлось последовать примеру купцов Карповых и обустроить всего лишь небольшой склад. На месте тех самых хозяйственных построек и помещений, где хранилась пенька, сегодня выросли деревья и пролегли асфальтовые дорожки.