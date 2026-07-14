История Пензы: Зачем мещанка Шалдыбина украсила свой дом гербами и колоннами

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

200 лет назад на улице Троицкой (ныне Кирова) не имелось ни одной приличной зоны отдыха для горожан. Скверик появился лишь в советские годы, а раньше тут стояли жилые дома. Квартал был плотно застроен, дома стояли чуть ли не вплотную друг к другу.

Территорию очерчивали только хлипкие деревянные заборы. Зданий, которые можно было бы назвать памятниками архитектуры, тут практически не нашлось бы. Можно выделить разве что дом мещанки Шалдыбиной, возведенный в 1807 году и отличавшийся художественной резьбой.

Шалдыбина хотела, чтобы ее жилище подражало дворянским усадьбам, поэтому наличники на окнах поручила сделать в виде массивных колонн, а сверху пристроить резной навес.

По углам избушку венчали деревянные снопы (на манер пензенского герба) и витиеватые узоры. Но здание отличалось не только этим. Вдоль северной стороны, где сегодня растут деревья, у Шалдыбиной был разбит палисадник, а рядом стояла деревянная беседка.

Позади них располагались дровник, сарай, амбар, погреб и конюшня. В мятежные дни 1917 года усадьба переходила из рук в руки, пока в годы НЭПа там не открыли филиал одного предприятия. Некоторое время тут размещалась сырьевая контора, которая занималась продажей кожи на госзаводы. Основным заказчиком был нижегородский трест.