История Пензы: Школа, открытая на деньги губернатора, делала бизнес на девичьем труде

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи в районе пересечения современных улиц Максима Горького и Кирова стояло известное на все Поволжье учебное заведение - Татищевская ремесленная школа.

2-этажное каменное строение с оригинальным декором долгое время принадлежало «Обществу поощрения трудолюбия». В 1874 году при финансовой поддержке губернатора Татищева в особняке открыли учреждение для девочек из низших сословий. В знак благодарности руководство присвоило имя главы региона своему образовательному учреждению.

Попасть туда было непросто - действовал строгий отбор. А учились серьезно: помимо традиционных предметов вроде арифметики, русского языка, литературы, истории и географии, основной упор делался на технические дисциплины и, в особенности, на практику.

Слава школы тогда гремела во многих городах страны. Журналист казанских «Губернских ведомостей» Николай Юшков, который специально был откомандирован в Пензу, оставил об учебном заведении следующие строки: «Девочек учат шить на машине и на руках. В школе имеется прачечная, где ученицы обучаются стирать и гладить. При школе даже имеется свой магазин, где продаются платья, сшитые девочками».

В этой школе зарплаты у учителей были одни из самых высоких в городе, а директор - в пересчете на современные деньги - получал почти 200 000 рублей в месяц.