История Пензы: Жилую усадьбу сделали канцелярией вице-губернатора

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По законам Российской империи вторым главным лицом в регионах являлся вице-губернатор. В Пензе для его канцелярии было выделено отдельное здание, ныне оно находится по адресу Советская, 7.

Это шикарное строение когда-то являлось жилой усадьбой и принадлежало дворянину Колокольцеву. В 1804 году губернское правление выкупило дом и после ремонтных работ его переоборудовали под администрацию вице-губернатора.

Кабинет второго человека региона находился на последнем этаже, а на первом некоторое время проводила свои заседания городская дума и решал коммунальные вопросы магистрат.

В 1824 году перед визитом Александра I здание кардинально перестроили и сильно изменили его внешний вид, придав ему черты Губернаторского дома. Здание и сейчас чем-то похоже на своего старшего брата.

Вот только самого вице-губернатора с каждым новым ремонтом теснили все сильнее. В 30-х годах XIX века в этом доме разместили еще и сиротский суд, кабинет для слушаний мещанских старост, а на втором этаже - приказ общественного презрения. Канцелярия вице-губернатора оказалась загнанной в два кабинета.

Советская власть снова сделала дом жилым. Раньше здесь размещалось общежитие педагогического техникума, а теперь Военный комиссариат Пензенской области.

