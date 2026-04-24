История Пензы: Заключенных подвергали истязаниям в центре города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая тюрьма в нашем городе находилась внутри крепости. Располагалась она неподалеку от современного кинотеатра «Родина» и представляла собой небольшой деревянный барак.

Тюрьму возводили практически одновременно с фортом и заранее отгородили для нее двор. Темница сильно отличалась от современных тюрем. По сути, это была добротная срубовая изба с решетками на окнах. Внутри находились деревянные кровати и стол, во дворе дежурил караул.

Кроме того, рядом имелась колодничья изба, это для особо буйных. Провинившегося человека заковывали в кандалы и бросали в казематы. Чтобы заключенный побыстрее одумался, его всю неделю держали лишь на хлебе и воде.

Существовал и еще один необычный способ наказания - холодная изба. Зимой темницу открывали на весь день, и когда она насквозь промерзала, туда заводили человека. Чтобы не продрогнуть до костей, арестанту приходилось постоянно двигаться: приседать, прыгать, делать регулярную зарядку, в общем целые сутки испытывать страшные физические нагрузки.

Была масса и других наказаний. Впрочем, люди, которые сидели в этой тюрьме, уже и так были наказаны, ведь Пенза являлась ссыльным городом, добровольно сюда практически никто не ехал.