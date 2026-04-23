История Пензы: Екатерина II кардинально изменила облик города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи все главные госучреждения как правило находились в одном районе, который назывался линией присутственных мест. В Пензе она проходила по современным улицам Белинского и Советской.

Линии присутственных мест полагалось возводить в каждом губернском городе. В 1785 году Екатерина II подписала новый генеральный план застройки Пензы, по которому главный квартал государственных учреждений должен был находиться в историческом центре.

Предполагалось соорудить дом губернатора, вице-губернатора, казенную палату, окружной суд, гауптвахту и другие учреждения. Большинство зданий возвели в 90-х годах XVIII века, остальные, вроде Губернаторского дома, переходили в собственность государства постепенно.

Именно в этом квартале и кипела вся административная жизнь региона. Носились туда-сюда секретари с бумагами, подъезжали и уезжали кареты с ревизорами и жандармами, а в середине XIX века тут можно было даже увидеть самого Михаила Салтыкова-Щедрина, который тогда являлся начальником казенной палаты.

Сегодня все корпуса линии присутственных мест признаны классикой архитектуры и являются достопримечательностями города. А свое современное название улица Белинского получила в 1911 году, когда широко отмечалось 100-летие со дня рождения легендарного критика. А раньше она так и называлась - линией присутственных мест.