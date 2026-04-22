История Пензы: Выстрел губернатор заставил студента врезаться в столб

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Первой русской революции боевики охотились за пензенским губернатором Иваном Кошко. Он об этом знал и однажды, перепутав прохожего с террористом, едва не убил на улице Советской, которая ранее называлась Губернаторской.

Начало XX века - это период разгула революционного террора. Заметки в газетах об очередном подрыве кареты или дерзком нападении на чиновников уже ни у кого удивления не вызывали.

Пензенская ячейка боевой организации эсеров настолько чувствовала себя уверенно, что прислала губернатору черную метку и письмо, в котором прямо сообщалось, что в ближайшие дни он будет убит.

С тех пор Иван Кошко всегда ходил по улице с револьвером и жандармами, переодетыми в штатское. Главе региона всюду мерещились боевики. И вот однажды он увидел, как на него едет велосипедист. Подозрительный молодой человек на оклик немедленно остановиться никак не отреагировал, и тогда Иван Францевич выхватил наган и пальнул прямо по человеку.

Глава региона промазал, а велосипедист, испугавшись, на большой скорости влетел в столб. К счастью, это оказался обыкновенный студент, который просто задумался и не услышал приказ губернатора.

Террористы так и не смогли совершить задуманное, более того, при Иване Кошко была разгромлена крупная группировка анархистов-коммунистов.