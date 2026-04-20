История Пензы: В здании картинной галереи работал банк

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Картинная галерея им. Савицкого по праву является украшением нашего города. Хотя изначально это здание строилось для Крестьянского поземельного банка Российской империи.

Архитектором этой жемчужины был столичный зодчий Александр фон Гоген. Он отличался большой оригинальностью и необычным подходом к каждому новому проекту. Так и в Пензе господин фон Гоген решил построить не просто банк, а настоящий дворец.

Здание - дворянский замок. Прежде всего в глаза бросается высокая башня с черепицей. Кстати, ее клали насухо на известковый раствор, смешанный с толченой бычьей шерстью. А для цоколя поземельный банк заказал дорогой камень. Вход был облицован роскошным финским гранитом.

Кроме того, здание изначально создавали по последней инженерной мысли того времени. В нем имелись туалеты, электричество и даже нечто вроде кондиционера - специальная система подачи воздуха, летом холодного, зимой теплого.

Не забыл Александр Гоген и о клиентах банка. Для них были организованы отдельные подъезды и разъезды, а также парковка. В начале XX столетия уже появлялись автомобили. Возведенное здание впечатляет. Одни говорят, что архитектурный мотив навеян рыцарскими замками, другие сравнивают его с дворцами скандинавских вождей.