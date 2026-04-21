История Пензы: Позади Губернаторского дома создана композиция по «Ревизору»

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Не все пензенцы знают, что позади Губернаторского дома создана композиция в честь популярного литературного произведения. Горельефы посвящены комедии Гоголя «Ревизор». Это изюминка Пензы.

Как известно, идеей произведения с Николаем Васильевичем поделился Пушкин, когда рассказал о том, как его однажды перепутали с каким-то чиновником. Поэтому комедия Гоголя отчасти основана на реальных событиях, которые случились на территории Пензенской области, а если быть точнее, в Сердобске.

По сюжету коллежский регистратор Хлестаков ехал из Петербурга в Саратов, а единственная дорога туда проходила как раз через Сердобск, где он и остановился.

Сам Гоголь описывает этот город так: «Обыватели обобраны, выпороты или же просто ходят с синяками от усердия квартального Держиморды. Почтмейстер запросто распечатывает письма. Судья же, считая себя честным, берет взятки борзыми щенками, а городничий с гордостью заявляет: «30 лет на службе! Трех губернаторов обманул».

Эти персонажи и легли в основу композиции за Губернаторским домом. Городничий, почтмейстер и сам Хлестаков отображены на горельефах.

Есть и еще одна интересная история. Якобы когда Николай I принимал делегацию из нашей губернии, в числе которой были сердобские чиновники, царь воскликнул: «Да я же их уже видел!» Пензенский губернатор опешил и переспросил: «Извините, где?» Государь рассмеялся и заявил: «В комедии «Ревизор».