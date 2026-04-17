История Пензы: Две городских улицы переименовали в честь друга Троцкого

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В начале 60-х годов прошлого века в Пензе переименовали сразу две улицы - Строительную и Южнополянскую - в честь нашего земляка, организатора Волжской военной флотилии Николая Маркина.

Он прославился в годы Гражданской войны. Уроженец Городищенского района еще в 1917 году был делегирован своими сослуживцами в Центробалт - своего рода революционный штаб матросов, откуда попал в личную охрану Ленина.

Там Маркин сблизился с другим пролетарским вождем - Троцким. Несколько раз со своими бойцами наш земляк даже решал личные проблемы Льва Давидовича. Собственно, тот и назначил Маркина комиссаром Волжской флотилии.

Боевое крещение новоиспеченного соединения состоялось в боях за Казань. В сентябре 1918 года наш земляк возглавил командование по десантированию морской пехоты. Матросы Маркина взяли штурмом казанский кремль, но под натиском превосходящих сил белых пришлось отступить.

С собой в качестве трофеев они забрали 6 из 8 замков от орудий, тем самым оставив противника без должной огневой поддержки. Участвовал Маркин и в обороне Царицына, когда белогвардейцы едва не взяли в плен Сталина и Ворошилова.

Наш земляк погиб в 25 лет. В районе Пьяного Бора (Красный Бор) его канонерская лодка «Ваня» попала в засаду. Маркин приказал экипажу эвакуироваться и плыть на другой берег, а сам остался прикрывать товарищей. Он получил тяжелое ранение и утонул вместе с судном.

«Николай Григорьевич Маркин погиб в бою. Среди многих наших утрат это одна из самых тяжелых. Его сравнительно мало знали в партии и в общесоветских организациях, ибо он не был журналистом или оратором; но дела его были ярче и выразительнее всяких слов. Я близко знал его на деле и свидетельствую, что Маркин был одним из лучших в наших рядах. Не верится, что его больше нет с нами. Прощай, верный хороший друг Маркин», - написал о Маркине Лев Троцкий в некрологе.