История Пензы: Фамилию художника Савицкого стерли с известной картины

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1950 году в связи с застройкой Южной Поляны в городе появилась новая улица. Назвали ее в честь знаменитого художника Константина Савицкого - между прочим, одного из соавторов картины «Утро в сосновом бору».

В 1889 году Иван Шишкин ехал на выставку передвижников через вологодские леса. Впечатленный их красотой, художник задумал написать картину. Произведение он рисовал по памяти, но получалось как никогда реалистично. Чувствовалась глубина оврагов, мощь вековых деревьев, и казалось, что солнечный свет робко будит древний лес.

Но Шишкину все равно чего-то не хватало. Однажды он показал полотно своему другу Константину Савицкому и посетовал: дескать, мало динамики. Нашего земляка тут же осенило, и он предложил дорисовать медведей. Так картина приобрела свой законченный вид.

«Полотно продано за 4 тысячи, и я участник в 4-ю долю», - сообщил родным Константин Аполлонович. На память Шишкин и Савицкий оставили свои автографы на картине. Но покупатель в лице Павла Третьякова стер вторую фамилию.

«Все в картине, начиная от замысла и кончая исполнением, - заявил коллекционер, - говорит о манере живописи, свойственной именно Шишкину».

Подобное заявление было неприятно Савицкому, и с тех пор с создателем Третьяковской галереей у него установились довольно напряженные отношения.

Константин Апполонович был назначен первым директором вновь учрежденных картинной галереи и художественного училища имени Н. Д. Селиверстова в Пензе. Известный художник разработал программу обучения и внес изменения в планировку здания. Благодаря Савицкому в Пензу были направлены в 1898 году XXVI и в 1901 году XXIX передвижные художественные выставки.