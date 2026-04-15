История Пензы: Названы две версии происхождения названия района Кривозерье

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине XVIII века Кривозерье было фактически безлюдной округой. Эту территорию начали заселять только во времена Екатерины II. В те времена район даже не входил в черту города.

В 1785 году императрица одобрила новый генеральный план застройки Пензы. По нему все улицы предусматривалось сделать прямыми, как в Санкт-Петербурге, а помимо этого, в городе должны были ликвидировать все военные слободы.

На окраины принудительно выселяли пушкарей, пеших солдат, конных казаков, черкасов и многих других. В частности, военнослужащие из Пешей слободы переехали на самый край Южной Поляны. Позднее этот район получил неофициальное название Кривозерье. Из-за чего появился топоним, сегодня установить трудно.

Самое первое и простое предположение связано, конечно же, с озерами. Раньше в этой округе было множество водоемов. Считается, что именно благодаря им и возникло необычное название. По другой версии, улицы в поселке пеших солдат изгибались настолько, что в слободе могли запросто заблудиться даже местные жители, потому район стали именовать Кривоземьем, а затем это слово трансформировалось в «Кривозерье».

В наше время это уже плотно заселенный район, хотя еще в 60-х годах прошлого века тут проживали всего 700 человек. В состав города округа вошла только в 1978 году, то есть относительно недавно - меньше 50 лет назад.