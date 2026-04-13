История Пензы: На улице, названной в честь писателя, нет ни одного дома

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 20-х годах прошлого века в советской культуре возникло новое направление - соцреализм. Ярким представителем этого жанра стал и наш земляк Александр Малышкин, имя которого носит одна из улиц в районе фабрики игрушек.

Писатель родился в 1892 году и в своих воспоминаниях указывал, что рос в нищей крестьянской семье. «Мы были бедные, мы происходили из курносого, застенчивого простонародья, - вспоминал Александр Георгиевич, - и я был первый в нашем роду, которого отец дерзнул послать в гимназию, на одну скамейку с господами».

Между тем сестра Малышкина прямо указывала, что их отец, зажиточный крестьянин, владел собственной пекарней. Так что насчет своей бедности литератор эпохи соцреализма немного приукрасил.

Известность уроженец Мокшанского уезда получил в 31 год - после выхода в свет повести «Падение Даира», где шла речь о Гражданской войне. В частности, немало страниц посвящено боям за Перекоп, когда в страшной мясорубке за крымскую цитадель схлестнулись воины батьки Махно, кавалеристы Врангеля и красноармейцы под руководством Фрунзе.

Александр Малышкин и сам был участником тех событий, поэтому, по отзывам современников, произведение получилось очень реалистичным. В 1938 году Малышкин приезжал в наш город и собирал материал о новой индустриальной Пензе. Очерки уже готовились к изданию, и по этому случаю были запланированы даже торжественные мероприятия, но неожиданно пришло известие о скоропостижной смерти писателя. В память о нем и назвали одну из улиц в Пензе.

Она соединяет улицу Калинина и 1-й Батайский проезд, проходя рядом со строением по адресу Калинина, 158. Улица Малышкина примечательна тем, что на ней нет ни одного дома.