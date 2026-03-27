История Пензы: Жители Песков не смогли спасти церковь от пожара

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дореволюционная Пенза поражала обилием церквей. При каждой слободе находился свой приходской храм. На острове Пески практически вплотную к левому берегу стояла Казанская церковь.

Ее строительство началось в начале XVIII века, когда на Песках располагалось всего несколько небольших дворов. Деревянная церковь во имя иконы Казанской Божией матери приняла первых прихожан летом 1705 года.

Крохотный одноэтажный храм простоял недолго. Во время страшного пожара, бушевавшего на острове, огонь вплотную приблизился к церкви - деревянное строение вспыхнуло как спичка.

Священники звонили в колокола, местные крестьяне набирали воду из Суры и с ведрами бежали к храму, но спасти здание так и не удалось. Ночью лунный свет освещал лишь груду пепла, которую оставил огонь от икон.

Возведение нового храма заняло почти два десятилетия. На острове засияла белокаменная колокольня, устремившая купол в голубое небо. В 1750 году храм расширили и появилось 2 новых придела. Кроме того, увеличилась и вместимость - церковь могла принять до 200 человек.

Насколько красивым считался храм, говорит один факт: он был указан в путеводителях того времени как пензенская достопримечательность. В советские времена в церкви размещался склад «Союзхлеба», а затем ее и вовсе снесли.