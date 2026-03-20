История Пензы: Лебедевскому мосту на Песках скоро исполнится 100 лет

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Долгое время на остров Пески можно было добраться только на лодке - какие-либо иные переправы отсутствовали. Первый мост построили лишь в начале XVIII века.

При этом денег на возведение жизненно важного путепровода правительство не выделило. Мост строил на личные средства заместитель пензенского воеводы Иван Лебедев.

Скудное финансирование позволило обустроить только временную переправу на хлипких деревянных столбах, однако жители Песков были рады и ей. Незадолго до наступления зимы мост разбирали, а заново строили в апреле. Делалось это для того, чтобы во время половодья конструкцию не снесло бушующими потоками ледяной воды.

Мост служил не только в качестве переправы на «большую землю». Летом рыбаки ловили с него жирных стерлядей и наваристых окуней, а местные ребятишки - те, что посмелее, - ныряли в речку.

Стоит отметить, что благодарные жители Песков не забыли имя строителя моста Ивана Лебедева. В честь него они попросили гордуму назвать одну из улиц. Да и сама переправа с тех пор именуется - Лебедевский мост.

Позже, в начале XX века, колоритная, с чертами старинного русского зодчества переправа приглянулась пензенским фотографам. По Российской империи в ту пору даже гуляли открытки с видами на Лебедевский мост.

Ныне действующая переправа здесь появилась в 1928 году. Мосту скоро исполнится 100 лет.