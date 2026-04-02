История Пензы: Наша землячка сделала открытия, изучая шимпанзе

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке Чарльз Дарвин заявил, что между человеком и обезьяной существует некое связующее звено. Его идеи разделяла и развивала наша землячка, зоопсихолог Надежда Ладыгина-Котс, когда-то проживавшая на улице Пешей (ныне Богданова) в доме № 4. До наших дней он не сохранился.

Надежда Николаевна родилась в Кузнецке в семье чиновника в 1889 году, тогда же ее родители перебрались в Пензу. С золотой медалью она окончила 1-ю пензенскую женскую гимназию. Учебное заведение располагалось в здании, где сейчас находится Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ).

Здание на Богданова, 4, где на 1-м этаже жили Ладыгины, построили как доходный дом (так в XIX столетии называли жилые здания, где все помещения сдавались в аренду). 2-этажный деревянный дом на кирпичном фундаменте, предположительно 1870-х годов постройки, стоял во дворах.

В 1908 году Надежда Николаевна поступила на физико-математическое отделение Высших женских курсов в Москве. Их девушка, увлекавшаяся зоологией, окончила в 1916-м, а в 1917-м - Московский университет.

Во время учебы Надежда Николаевна познакомилась с молодым преподавателем Александром Федоровичем Котсом, который вел занятия по анатомии животных, и вышла за него замуж. Супруги все свое время посвятили формированию коллекции, ставшей впоследствии основой экспозиции Дарвиновского музея в Москве.

После революции наша землячка занималась исследованием интеллекта детенышей шимпанзе и их человеческих сверстников. В ходе экспериментов Надежда Николаевна выяснила: по развитию чувства самосохранения животное опережает ребенка на 7 лет, а в остроте зрения и обоняния обезьяна превосходит зрелого человека в возрасте 25 лет.

Кроме того, оказалось, что у людей и шимпанзе совпали многие психические черты. За свои работы Надежда Ладыгина-Котс была награждена орденом Ленина и другими наградами.