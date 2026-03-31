История Пензы: В честь учителя, ставшего революционером, назвали улицу

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе было две улицы с названием Пешая. Одна находилась там, где сегодня пролегает современная улица Куйбышева (Верхняя Пешая), а другая - в районе улицы Богданова (Пешая). Селиться на них начали еще в те времена, когда Пенза была пограничным городом.

Квартал примыкал к крепости и тянулся на несколько километров в сторону будущей Южной Поляны. Первыми жителями новой слободы стали солдаты местного гарнизона. В 60-е годы XVII века на Дикое поле прибыли десятки казаков, которых за службу в неспокойном краю награждали земельными наделами.

Так случилось, что подворья на будущей улице Богданова получили бойцы, вынужденные воевать на своих двоих, отсюда и название Пешая. Кстати, это была центральная улица, делившая поселение казаков на 2 части, поэтому ее иногда именовали Средне-Пешей.

В декабре 1939 года, через несколько месяцев после смерти нашего земляка и видного революционера Александра Богданова, улице было присвоено его имя.

Знаменитый советский поэт, прозаик и публицист, революционер-большевик родился в 1874 году в Пензе в бедной интеллигентной семье, позже поступил в духовную семинарию, а по ее окончании работал сельским учителем, пока в 1897 году не попал в тюрьму за антиправительственную пропаганду. В селе Спасско-Александровка он организовал нелегальный кружок.

В 1900-м Александр Богданов вступил в ряды РСДРП, получив партийную кличку Антон, участвовал в революции 1905-1907 годов, а через несколько лет, скрываясь от очередного уголовного наказания, сбежал в Финляндию, где написал множество рассказов.