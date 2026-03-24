История Пензы: Большая вода разделяла остров Пески на две части

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Остров Пески превращался сразу в два, когда во время половодий небольшая протока в районе современной улицы Серафимовича разделяла округу пополам. Остатки лощины до сих пор заметны в некоторых местах.

До начала XX века здесь проходила южная граница Песков, а сам суходол являлся старым руслом реки Пензы. Весной, когда приходила большая вода, промоина вмиг заполнялась и образовывалась небольшая речушка.

Сюда на водопой местные жители пригоняли коров и другой рогатый скот. В глубину ложе реки уходило всего на несколько метров, но тем не менее доставляло массу проблем населению. Людям постоянно приходилось прокладывать переправы. Чаще всего их делали из 2-3 поваленных деревьев, перевязанных между собой веревками.

Ближе к июню суходол пересыхал и открывал взору крутые склоны. По ним, вдоволь насытившись чистой сурской водой, цвели яркие незабудки и белесые ромашки. Для песчаного острова это был своего рода оазис.

Возле райского уголка со временем стали селиться горожане. Первая улица получила название Симоновский Порядок. Чье имя носил квартал, точно неизвестно, но, по некоторым данным, это был местный купец, староста района.

В 1937 году улицу переименовали в честь писателя Александра Серафимовича, а затем горком взялся и за благоустройство округи. Суходол начали разравнивать, но закончить работы не успели – началась война.