История Пензы: Переселенцы из Тамбовской губернии освоили Пески

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До середины XIX века на острове Пески была заселена лишь узкая полоска земли со стороны левого берега Суры. Со временем на свободную территория стали переселяться крестьяне, искавшие заработка в Пензе. Так возникла улица Моршанская.

Ее территория стала новой родиной для переселенцев из Моршанского уезда Тамбовской губернии. Отпущенные на волю крепостные переехали сюда целой общиной. Они жили поодаль от коренного пензенского населения и образовали свой район.

Большинство моршанцев зарабатывали ремеслом - изготавливали телеги и деревянную посуду. Определенную роль сыграло и географическое положение острова: рядом с рекой уроженцы Тамбовщины превратились в искусных рыбаков. Со временем новые поколения местных жителей стали считать себя пензенцами.

Молодежь все чаще старалась устроиться на промышленные предприятия. Ближайшие писчебумажная и Касаткинская фабрики стали для них «дорогой в большой мир». Постепенно забылась далекая малая родина, и лишь одряхлевшие старики с ностальгией вспоминали зеленые тамбовские луга и дремучие леса.

В начале XX века эта округа считалась кварталом железнодорожников. Подавляющее число жителей работали на Рязано-Уральской железной дороге (ныне станция Пенза-III).