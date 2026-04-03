История Пензы: В городе появляются объекты, исчезнувшие более 100 лет назад

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня люди осторожно относятся к воде: одни устанавливают фильтры, другие пьют только кипяченую. Раньше выбора особо не было - чаще всего горожане делали запасы в водоразборных будках. Одна из них стояла около перекрестка улиц Верхней Пешей и Садовой (ныне Куйбышева и Лермонтова).

Небольшие домики с покатой крышей имелись в разных районах Пензы, кое-где - на каждой улице. Внутри находились большой резервуар, насос и шланг.

В водоразборных будках люди и приобретали воду. Стоила она недорого, продавалась исключительно ведрами. В те времена это была основная мера объема и веса: 1 ведро составляло около 12 литров. Такая тара обходилась покупателю всего в 1 копейку.

Самыми частыми клиентами водоразборных будок были извозчики. Ямщики поили своих уставших лошадок и мыли кареты. Бывало, что павильоны помогали и пожарным. Когда происходило возгорание и пополнить запасы воды было негде, огнеборцы брали ее именно отсюда.

Но со временем, особенно после появления в Пензе водопровода в конце XIX века, будки стали терять свое значение и постепенно начали приносить убытки, а вскоре они и вовсе были закрыты.

История имеет свойство повторяться. Сегодня по городу появляются аналогичные стационарные павильоны, где можно запастись водой, только выглядят они уже совсем по-другому.