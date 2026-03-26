История Пензы: Песчаные бури осложняли быт горожан

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть» - пожалуй, эти строчки подходят и к многострадальному пензенскому острову Пески. За более чем 300-летнюю историю у него и его жителей выдалась нелегкая судьба.

Первопоселенцы считали остров «гадким утенком». Отдаленный от крепости, продуваемый со всех сторон, лишенный ценного чернозема, он при сильных ветрах высыпал на левый берег Суры огромное количество песка.

По характеру местности остров так и прозвали - Песками. Вплоть до начала XVIII века здесь почти никто не селился. В качестве постоянного места жительства остров приглянулся только обедневшим крестьянам.

Так на заре петровской эпохи на левом берегу встали деревянные избушки. Чтобы хоть что-то вырастить, люди использовали по максимуму каждый клочок земли. На тесной полоске, словно на зеленых вьетнамских чеках, образовались огороды и крохотные пашни.

Шли годы, росла Пенза, вслед за ней все больше заселялся и остров. К середине XIX века улицы углубились уже до середины Песков и уткнулись в узкий проток Симоновка.

Быт жителям осложняли и сезонные паводки. Порой вода полностью заливала первые этажи и выбраться отсюда можно было только на лодке.