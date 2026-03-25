История Пензы: На острове Пески хотели возвести стадион

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По генеральному плану застройки Пенза заметно преобразилась - почти в каждом микрорайоне стоят сотни многоэтажек, появилась современная социальная инфраструктура. Нововведения не коснулись только Песков. Для острова архитекторы готовили другое предназначение.

Как-то президент США Джон Кеннеди изрек: «Международный престиж страны измеряется двумя вещами - ядерными ракетами и золотыми олимпийскими медалями». Поэтому сражения между сверхдержавами шли не только где-нибудь во вьетнамских джунглях или зыбучих песках Афганистана, но и на спортивных площадках.

В Пензе к середине 80-х годов XX века не имелось крупных стадионов мирового уровня, «Рубин» подобные состязания принять не мог. И тогда у сурских чиновников родилась идея создать в городе огромный стадион со всей необходимой инфраструктурой для приема международных соревнований.

Выбор пал на Пески. В северной части острова предполагалось снести весь частный сектор, а на его месте построить площадку для нескольких видов спорта. Особое внимание хотели уделить футболу и хоккею. Дополнительно к Пескам собирались провести с берегов массивные железобетонные мосты, а рядом обустроить большую автостоянку с уютным сквериком.

Расчетная стоимость проекта оказалась столь внушительной, что его на время заморозили. Позже перестройка похоронила Советский Союз, а вместе с ним и этот план.