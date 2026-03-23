История Пензы: Половодье загоняло жителей Песков на крыши домов

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На Пензу неоднократно обрушивались природные катаклизмы. Из-за географических особенностей тяжело приходилось жителям острова Пески. Во время половодья затапливало всю прибрежную линию.

В старые времена река Пенза была намного глубже и полноводнее, по ней даже ходили грузовые суда, которые перевозили зерно, спирт и другие товары. Однако, несмотря на опасность, пензенцы все равно продолжали строить дома рядом с водой. Каждый год городская управа сообщала, что готова к весеннему половодью, и каждый год разливы становились чем-то внезапным и неожиданным.

Разбушевавшаяся река затапливала оба берега, а злополучные Пески заливало почти наполовину. Порой потоки воды доходили до первых этажей, и тогда бедные жители, спасая свой нехитрый скарб, перебирались на крыши.

Людей из зоны бедствия вывозили на хлипких деревянных лодочках, судя по публикациям журналистов «Губернских ведомостей», кормчие которых иногда находились подшофе. Жители кидали в лодки все свое имущество, а затем забирались семьями. В итоге некоторые судна не выдерживали и переворачивались.

Потопы случались и в советские время. Но наученные горьким опытом спасатели, в отличие от своих дореволюционных коллег, действовали на редкость оперативно. Сегодня, к счастью, такие катаклизмы случаются все реже.