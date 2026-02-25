История Пензы: Сквер «Три гвоздики» пытались уничтожить

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена Пенза считалась зеленым городом. Областной центр изобиловал скверами и парками. Сегодня же от некоторых осталось лишь жалкое подобие. В плачевном состоянии пребывает и сквер «Три гвоздики» на улице Карпинского.

Район «Глобуса» и прилегающих к нему улиц застраивался стремительно. Дома, школы и детские сады росли как грибы после дождя, однако не имелось ни одной зоны отдыха.

И тогда в 1979 году горком начал обустраивать площадку около домов № 33 и 37. Сотрудники горзеленхоза посадили деревья и кустарники, а под их кронами поставили удобные скамейки.

Сквер торжественно открыли весной 1980 года, приурочив праздник к 35-летию со дня победы в Великой Отечественной войны. Символом новой зоны отдыха стала необычная архитектурная композиция в виде 3 высоких металлических гвоздик, устремивших свои бутоны далеко вверх.

Сегодня сквер кажется пустым и неуютным, но 40 лет назад он выглядел совершенно иначе, да и в размерах был гораздо больше, заходя вглубь дворов. Весной 2015 года кто-то покушался на остатки сквера, испортив кору деревьев (возможно, чтобы зеленые насаждения быстрее сгнили).