История Пензы: Улицу Велосипедную переименовали в честь известного космонавта

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из людей отправился в космос и тем самым открыл новую эру для человечества. Имя великого космонавта увековечено в названиях сотен улиц. Одна из них есть и в Пензе.

Когда вся территория около завода им. Фрунзе оказалась уже занята, под жилые объекты было решено отдать прилегающие участки. Ближайшей свободной округой оказалась территория на стыке с Северной Поляной.

В 20-х годах прошлого столетия денег и рабочих рук у молодого государства катастрофически не хватало. Дома пришлось возводить сотрудникам фабрики. Днем они отрабатывали смену на заводе, а вечером шли на стройку.

Каждый месяц дополнительно вводились еще и разного рода субботники и воскресники. Благодаря таким жертвам в строй удалось ввести огромный объем жилой площади. Сегодня от этих зданий практически ничего не осталось: в середине прошлого века дома барачного типа и коммуналки снесли.

На их месте теперь возвышаются хрущевки и брежневки. Изменилась и дорожная инфраструктура - теперь через этот район проходит важная автомагистраль.

Изначально улица называлась Трубной (в честь трубочного завода), затем - Велосипедной, поскольку фабрику переименовали. И только в 1961 году, сразу после полета Юрия Алексеевича в космос, ей присвоили имя Гагарина.