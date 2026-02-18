История Пензы: Одежду летчика Байдукова вывесили в магазине

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1937 году несколько улиц на Северной Поляне получили новые названия. Переименовали также и Малую Поповку. Небольшому кварталу присвоили имя летчика Георгия Байдукова.

Всемирную славу ему принес беспосадочный перелет по маршруту Москва - Северный полюс - Ванкувер. Тогда экипаж под руководством Чкалова совершил настоящий подвиг, проложив новую воздушную трассу. В Канаде их встречали как первых лиц государства: забросали цветами и сразу же повели в посольство на торжественный ужин.

Уже с первых минут пребывания начались курьезы. «Прилетели, жара стоит, а мы в полярной одежде, переодеться не во что, - вспоминал Георгий Байдуков. - Я показываю жестом, что нельзя обедать в такой одежде. Посол ушел и через некоторое время приносит 3 штатских костюма. Потом пояснил: магазин запишет в какие-то торговые книги, что обслуживал советских летчиков, перелетевших через Северный полюс. Им это реклама».

Кстати, штаны и кожаные куртки Чкалова, Байдукова и штурмана Белякова продавцы вывесили в магазине. Желающие посмотреть на экипировку авиаторов выстраивались в длинные очереди к торговой точке.

Георгий Байдуков долгое время держал рекорд по количеству орденов - их у него было 22. Столько наград не имелось даже у маршалов времен Великой Отечественной войны.