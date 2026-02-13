История Пензы: Легендарный стадион, где громили французов, пустует

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первый стадион построили в Пензе в Заводском районе, и находился он в ведении ЗИФа. Спортобъект на улице Гагарина - его некогда славный преемник. Массовое развитие спорт в нашей губернии получил уже в первые годы советской власти. В Пензе имелась даже своя региональная футбольная лига.

Однако играть в футбол приходилось на не приспособленных для этого полях. Построить стадион, который отвечал бы всем современным на тот момент требованиям, вызвался завод им. Фрунзе. В мае 1933 года спортобъект сдали в эксплуатацию. Он получил название «Зенит» - в честь главной футбольной команды города.

Трибуны были рассчитаны всего на несколько сотен человек, и поэтому со временем стадион стал мал для города. После войны его снесли и начали возводить новый. В 1955 году на улице Гагарина открылся шикарный по тем временам спортобъект. Высокой стеной его обнесли лишь к началу 60-х годов прошлого столетия, а трибуны вмещали уже почти 3 тысячи человек.

В 1960 году тут сошлись коллектив из Франции и команда часового завода. Пензенцы победили 8:2. Мало кто знает, но здесь проводились не только футбольные баталии, но и хоккейные матчи, для которых зимой заливали лед.

Сегодня бывший стадион «Зенит» (ныне «Пенза») сильно напоминает призрака из прошлого. Последний матч здесь прошел 15 лет назад - в 2011 году. С тех пор несколько раз начинались разговоры о реконструкции арены, даже готовилась техническая документация. Но в 2026-м стадион по-прежнему пустует.