История Пензы: Частный сектор с огородами превратился в широкий проспект

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Советском Союзе высоко ценили представительниц прекрасного пола. Одна из пензенских улиц, начинающаяся от Глобуса, носит название 8 Марта - в честь Международного женского дня.

Этот квартал образовался еще в дореволюционные времена, когда будущий район «Глобуса» представлял собой частный сектор с огородами. В середине прошлого века территория подверглась радикальной перепланировке, появилось несколько современных улиц, одну из них и назвали в честь главного праздника женщин.

В Советском Союзе его начали отмечать в 1965 году, но корнями он уходит в начало XX века. В 1910 году на конференции социалистов Клара Цеткин призвала слабый пол всего мира ежегодно устраивать 8 марта митинги и шествия, привлекая таким образом внимание к вопросу равноправия.

В Российской империи был такой праздник, по старому григорианскому календарю выпадавший на 23 февраля. Однако популярностью в стране он не пользовался. Женщины вспомнили о своих правах только в 1917 году: в хлебных очередях голодного Петрограда все чаще стали появляться плакаты «Верните мужей с фронта».

Сейчас 8 Марта - государственный праздник практически во всех странах СНГ. Отмечают его и в государствах, которые прежде считались сферой влияния СССР, - в Сирии, Вьетнаме, Сербии и других странах.