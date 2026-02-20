История Пензы: Памятник эпохи СССР стал символом целого района

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Символ улиц Карпинского, 8 Марта и Бекешской - монумент «Глобус». Эта необычная композиция посвящена прежде всего дружбе народов, когда огромная страна СССР состояла из 15 союзных республик.

Шар установили в декабре 1972 года в честь 50-летия со дня образования Советского Союза. И его не случайно поставили именно здесь, фактически в центре спального района. После коренной перестройка поселка Городок образовалось пустующее пространство. Чтобы облагородить территорию у автомобильной развязки, установили «Глобус».

Он сразу стал символом всей округи. Выражения «едем до «Глобуса», «встретимся у «Глобуса» и т. п. вмиг ушли в народ. Раньше монумент вращался вокруг своей оси подобно Земле, совершая 1 оборот за сутки. По утрам он будил местных жителей гимном Советского Союза и в течение дня ежечасно сообщал точное время. Но эти музыкальные подарки уже давно остались в прошлом.

На боку «Глобуса» объемно выведены границы Советского Союза, а внутри огромными буквами выбита надпись «СССР». Проходя мимо, старшее поколение может лишь поностальгировать, а молодое - только представить все величие бывшей страны, историю которой ныне оно знает исключительно из учебников.

В скульптуре интересно одно странное упущение: на «Глобусе» не отмечены некоторые острова, а возле Австралии и нет Новой Зеландии. Вот такая занимательная география.