История Пензы: Казнившего пензенцев большевика расстреляли

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

При повороте с улицы Литвинова от радиозавода всех встречает необычная композиция со щитом и мечом - гербом ВЧК. Стелу украшают огромные буквы «Улица Аустрина». По сути, это памятник главному чекисту нашей губернии.

Забавны повороты истории. По законам Российском империи он являлся обыкновенным уголовником, а в годы советской власти стал главой судебных коллегий. До революции сын латышского плотника успел отсидеть 3 раза, последний срок отбывал в знаменитых питерских «Крестах».

После Февральских событий 1917 года революционер был освобожден, а всего через год Рудольфа Ивановича направили в Пензу, где он возглавил чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией. Аустрин взялся за дело с небывалым энтузиазмом. При нем успели расстрелять начальника жандармерии Кременецкого, а вместе с ним и других сотрудников царского МВД.

Вскоре в городе появились спецполигоны для приведения в исполнение высшей меры наказания. Писатель Олег Волков, которого судил лично Аустрин, оставил о нем несколько строк: «Фигура несколько ожиревшая, короткая шея, взгляд неподвижный, тяжелый, говорит с сильным акцентом, медленно, деревянно».

Впрочем, Рудольф Иванович спустя некоторое время и сам оказался у «стенки». Французская поговорка гласит: «Революция пожирает своих детей». Аустрина арестовали в 1937 году по обвинению в заговоре против власти, а 15 ноября расстреляли.