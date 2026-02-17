История Пензы: Продукция пензенского завода прославилась на весь мир

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то выражение «пензенские часы» считалось брендом. В советские времена сурские хронометры были на хорошем счету, а производил их известный многим часовой завод. Чтобы понять, насколько важным предприятие было почти 80 лет назад, достаточно вспомнить, что часы в СССР были такой же редкостью, как сейчас, например, iPhone последней модели.

Чтобы покрыть дефицит, было решено открыть специализированную фабрику. Заводчане с первых дней подняли планку качества на небывалую высоту. Лицензия на производство хронометров была закуплена в Швейцарии у фирмы Lip. В январе 1939 года с конвейера сошла первая партия, часы получили название «ЗиФ» - в честь главной базы производства.

В годы войны их сборку ненадолго прервали и перешли на выпуск прицелов для минометов и зенитных орудий. В 1946 году завод вернулся к своему прямому назначению. Тогда в честь окончания Великой Отечественной войны рабочие разработали новую марку хронометров - «Победа».

А позже здесь стали производить часы на любой вкус: плоские, круглые, прямоугольные. «Сура», «Лира», «Мечта» и, конечно, «Заря» неоднократно завоевывали призовые места на международных конкурсах.

Пензенцам приобрести эти хронометры было проще, чего не скажешь о жителях других городов. И хотя завод ежегодно производил почти 6 млн экземпляров, 60% продукции шло на экспорт.