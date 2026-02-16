История Пензы: Местную «Венецию» долго именовали Лягушовкой

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В дореволюционные времена Пенза была городом рек и болот. Даже названия ее улиц отражали эту характерную особенность. К примеру, улица Литвинова когда-то называлась Лягушовкой. Глядя на заводские корпуса и разные постройки, трудно представить себе, что еще каких-то 100 лет тут было тяжело проехать даже на автомобиле.

Район изрезали мелкие запруды и многочисленные ручейки. Весной, когда снег таял, округа и вовсе превращалась в своеобразное подобие Венеции. Небольшие озера становились раем для земноводных и насекомых.

Особенно много здесь обитало лягушек. Их гулкий гогот было слышно на многие сотни метров. Так пензенцы в шутку и прозвали эту округу Лягушовкой. Со временем забавное прозвище плавно трансформировалось в название улицы.

Сам квартал от других тогдашних окраин Пензы ничем не отличался. Более того, будущая улица Литвинова чем-то напоминала маленькую деревушку. Тут стояли однотипные деревянные избы, коровники и сараи, по лужайкам бегали куры и голосистые петухи.

Кардинальной перепланировке квартал подвергся лишь в советские времена. Все ветхие постройки снесли и тогда же осушили болотистые участки. В честь наркома иностранных дел Максима Литвинова улицу переименовали в 1937 году. До революции он успел прославиться тем, что нелегально поставлял оружие боевым группировкам большевиков.