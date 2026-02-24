История Пензы: От пензенцев скрыли последствия серьезной аварии

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе есть несколько памятников, посвященных ветеранам боевым действий. Но и слава тех, кто сражался с невидимым врагом - радиацией, - тоже увековечена в монументе. Он стоит в сквере на улице 8 Марта.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв был настолько мощным, что с крыши снесло многотонную бетонную плиту. По тревоге срочно подняли несколько бригад пожарных.

Наш земляк, доктор физических наук Олег Барсуков вспоминал следующее: «Бедных пожарных туда зря загнали, они такие дозы получили! Их похоронили отдельно в бетонном саркофаге, чтобы радиация не выходила из земли».

Между тем советское правительство молчало о страшной катастрофе, и 1 мая люди вышли на торжественные демонстрации, не подозревая, что вдыхают загрязненный воздух.

«Мы проводили облеты европейской части России и фиксировали изменения радиоактивного фона, - рассказывал Олег Барсуков. - О результатах было запрещено сообщать, их знал только 1-й секретарь обкома. В Пензе стоял сплошной иод-131, который откладывается в щитовидной железе и вызывает рак. На Западе об этом сразу заговорили, а мы ходили и дышали радиацией».

Наиболее загрязненными районами в Пензе считаются Шуист, Заводской и Арбеково, а самыми чистыми - Маяк и Ахуны, поскольку чернобыльское облако прошло мимо них.