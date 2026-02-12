История Пензы: Улицу Автосвечную переименовали в честь известного космонавта

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В наши дни улица Леонова в Заводском районе не считается глушью, но стоит помнить, что в старые времена город был в 2 раза меньше. Эта территория поначалу вообще не входила в состав Пензы.

Мощную динамику развития всему району дал трубочный завод (ныне ЗИФ). Благодаря ему район стал активно застраиваться. В советские годы на прежней дореволюционной фабрике значительно расширили производство и в город хлынула дешевая рабочая сила.

Новым сотрудникам предприятия срочно требовалось жилье. Тогда горком выделил в введение завода огромный участок неподалеку от фабрики. Его застраивали наспех 2-этажными сталинками. Сегодня они выглядят как декорации для фильмов ужасов, но в то время получить квартиру в таком доме считалось большой удачей.

В состав Пензы новую улицу включили в начале 30-х годов прошлого столетия. Она получила название Автосвечной, поскольку здесь в основном жили рабочие, которые производили на заводе автосвечи. Большей частью детали шли на нужды армии - ими укомплектовывались «полуторки».

В 1965 году улицу переименовали в честь Леонова - первого человека, совершившего выход в открытый космос. Между прочим, у него был конфликт с нашим земляком Виктором Пацаевым. Осваивать первую в мире орбитальную станцию должен был экипаж Леонова, но отправили пензенский. Это спасло космонавту жизнь: команда Пацаева погибла при спуске на Землю.