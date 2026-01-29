История Пензы: Велосипеды были роскошью для пензенцев

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая мировая война совпала в России с эпохой промышленного бума. Большинство предприятий быстро перешли на выпуск военной продукции, однако даже в тех условиях купить необходимое оборудование было несложно. Один из магазинов находился на улице Московской, 102.

Строение до наших дней не дожило - его снесли в советские времена. Когда-то здесь стояло 2-этажное здание, где и размещались торговые точки. Самую большую площадь занимала лавка купца Калистрата Фетисова под официальным названием «Техническая контора».

Еще до разрыва дипломатических отношений с Германией предприниматель успел заключить несколько выгодных контрактов и привез в Пензу множество немецких двигателей, которые охотно раскупались ведущими предприятиями Поволжья.

В наличии имелись даже редкие по тем временам промышленные швейные машины. В рекламе о них говорилось следующее: «Патентованные, лучшие в мире скоровязальные машины, образцовая отделка, отпускаются в рассрочку».

Кстати, это был один из немногих магазинов, где установка агрегатов и узлов проводилась бесплатно. У «Технической конторы» имелась и другая особенность: только здесь продавали резиновые шины для колес.

Кроме того, Фетисов торговал велосипедами, которые стоили весьма дорого - покупку могли позволить себе лишь состоятельные люди.