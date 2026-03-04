История Пензы: Вместо работавшего на оборонку НИИ появился торговый центр

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В советские времена Пенза славилась не только изделиями тяжелой промышленности - здесь выпускалась и сложная электронно-вычислительная техника. Часть этой продукции производил НИИ «Контрольприбор» на улице Мира.

История здания, которое когда-то стояло на Мира, 60, началась в кремлевских кулуарах. В 1961 году, когда мир балансировал на грани ядерной войны, политбюро постановило открыть несколько стратегических предприятий по выпуску радиоэлектронной аппаратуры для перехвата и кодировки важных данных.

Вскоре в Пензе приступили к строительству научно-исследовательского института. Здание возводили стахановскими темпами, и уже через несколько лет изделия сурских инженеров и ученых стояли на страже советского государства.

Сложная техника поставлялась предприятиям радиоэлектроники, приборо-, авиа- и судостроения. Охраняя границу на земле, в море и воздухе, командиры использовали технику, выпущенную в неизвестном им городе Пензе.

Однако институт работал не только на «оборонку» - имелся и цех по производству гражданской продукции. В 1974 году в НИИ «Контрольприбор» был открыт специальный отдел для выпуска метрологического оборудования и интегральных микросхем. Благодаря изделиям пензенских ученых работает, например, Балаковская атомная электростанция, где в 1997 году внедрили специальную аппаратуру, защищающая ядерную оболочку реактора.

К сожалению, после распада СССР НИИ «Контрольприбор» не выдержал испытания временем. Сейчас на его месте стоит торговый центр.