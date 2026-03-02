История Пензы: Первый матч на «Дизель-Арене» оказался неудачным для хозяев

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Главная ледовая площадка города сегодня находится на Западной Поляне. «Дизель-Арена», построенная взамен устаревшего стадиона «Темп», на данный является самым большим хоккейным дворцом спорта в Пензе.

Спорткомплекс торжественно открыли 2 декабря 2011 года, когда сыграли команды «Ветераны Дизелиста» и «Легенды СССР». Уже через 3 дня здесь состоялся первый официальный матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. В гости к «Дизелю» прибыл «Казцинк-Торпедо». В упорной борьбе казахская дружина оказалась сильнее - сурские хоккеисты уступили со счетом 1:4.

В спорткомплексе устроены 2 ледовые площадки. Та, на которой проходят игры, основная, а кроме нее имеется еще и тренировочная. В здании размещаются также огромный 25-метровый бассейн, тренажерный зал и гостиница для спортсменов.

«Дизель-Арена» принимает не только участников спортивных состязаний и болельщиков. Площадка способна превращаться в огромный концертный зал, вмещающий 5 с половиной тысяч зрителей. Порой стадион бывает забит полностью, особенно когда приезжает известная хоккейная команда или начинается серия плей-офф.