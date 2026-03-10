История Пензы: В оврагах на Западной Поляне тренировались стрелять радикалы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В былые времена часть Западной Поляны была испещрена оврагами. Эти безлюдные места революционеры избрали местом для нелегальных маевок и собраний. Противники царского режима, как правило, собирались здесь глубокой ночью либо ранним утром. Подтягивались к оврагам поодиночке, стараясь не привлекать внимание случайных прохожих.

Многие шли с котомками и корзинками, притворяясь, будто идут в лес по грибы и ягоды. На самом деле в темном овраге революционеры обсуждали планы по подготовке восстаний, совершении террористических актов и других деяний против власти.

Тут же радикалы тренировались стрелять из наганов. Импровизированные бумажные мишени вешали на деревянных столбах, 15 шагов требовалось попасть в «яблочко». Судя по всему, обучение шло успешно, поскольку спустя некоторое время губернатор Александровский и полицмейстер Кандауров были убиты меткими выстрелами революционеров.

Кроме того, пензенские подпольщики учились бросать ножи - тогда считалось, что в борьбе на баррикадах пригодятся все методы. Нередко на противников режима устраивались облавы, и тогда они бежали от жандармов еще глубже в лесную чащу.

На первых пензенских маевках в оврагах на Западной Поляне пели революционные песни, устраивали пикники и зачитывали различные прокламации.