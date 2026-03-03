История Пензы: гулять по будущей Олимпийской аллее было опасно для жизни

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В старой Пензе было множество скверов и зеленых уголков, рассчитанных в большей степени на тихие неспешные прогулки. Поэтому любители активного отдыха предпочитали проводить время на Олимпийской аллее.

Она возникла в середине XIX века как продолжение улицы Лермонтова, которая вела к училищу садоводства. В те времена у аллеи никакого названия не было - Олимпийской она стала только в XX веке. Тогда это была просто длинная дорога, скрывающаяся в дубовых рощах Западной Поляны.

100 с лишним лет назад аллея и выглядела совершенно иначе - назвать ее благоустроенной и ухоженной при всем желании не получилось бы. Вдоль тропы из рыхлой земли фонари стояли так далеко друг от друга, что ночью тут было темно как в пещере. Этим пользовались злоумышленники, поджидавшие горожан. А еще в старые времена аллею никогда не обрабатывали от клещей, поэтому подцепить энцефалит во время прогулки было проще простого.

Тем не менее пензенцев опасности не останавливали. Люди подолгу с удовольствием скакали здесь на лошадях, катались на велосипедах или просто устраивали пробежки. Ближе к XX веку дорогу расширили и огородили деревянными колышками.

Свое нынешнее название аллея получила в честь летней Олимпиады 1980 года, которая проходила в Москве. В 2004 году на аллее появились фотографии известных пензенских спортсменов. Тогда установили восемь стендов. В наши дни Олимпийская аллея - одна из главных прогулочных зон, а также спортивная площадка всего города. Здесь можно кататься на самокатах, роликовых коньках, велосипедах, скейтах.