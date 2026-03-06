История Пензы: На месте ипподрома с вековой историей возведен жилой комплекс

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Ипподрома, который когда-то был в Пензе, больше нет. Теперь на Западной Поляне, где он располагался, стоит жилой комплекс.

Ипподром построили в середине XIX века. Долгое время здесь, как несложно догадаться, проводились скачки, а в начале XX века стали устраивать еще и показательные полеты. Первый из них состоялся в мае 1910 года.

Специально для этого в Пензу пригласили первого аса Российской империи Александра Васильева. Развернувшись над ипподромом, он выполнил несколько захватывающих трюков. Горожане под сильным впечатлением бросились качать летчика на руках после приземления.

Новая история ипподрома началась в 90-е. Владелец Владислав Кузнецов вложился в его реконструкцию, расплатился по долгам, создал конезавод и планировал обустроить трибуны для зрителей на 7 000 человек, чтобы возродить скачки.

Кузнецов рассчитывал построить 2 гостиницы и самый крупный в России выставочный зал для лошадей с диаметром арены в 24 метра. Отобедать гости могли бы в 2 ресторанах - русской и арабской кухни.

Однако владелец ипподрома внезапно погиб в автокатастрофе - по злой иронии судьбы, недалеко от Западной Поляны, в 3 минутах езды от своего детища, в районе улицы Захарова. По версии ГИБДД, он не справился с управлением.