История Пензы: Прорыв плотины изменил русло реки Суры

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В названиях пензенских улиц очень легко запутаться. Вот, например, почему Набережная Реки Пензы, хотя рядом течет Сура? Ответ удивит многих. Сотню лет назад здесь действительно текла река Пенза.

Между прочим, она стала причиной раздора между двумя крупными предпринимателями. В районе Маяка действовала писчебумажная фабрика. Некоторые ее агрегаты приводились в движение водой, и купец Сергеев сильно зависел от уровня реки.

В начале 40-х годов XIX века на другом конце губернии помещик Мансырев решил заняться разведением рыбы и заставил крепостных крестьян сделать протоку от Пензы. Уровень воды в городской черте резко упал, шестеренки на сергеевском производстве остановились.

Купец поехал разбираться к помещику. Однако компромисса достичь не удалось: Мансырев отказался засыпать протоку. Тогда Сергеев назло сопернику возвел плотину, которая вообще перекрыла воде доступ к селу помещика.

Дамба около деревни Куриловки простояла ровно 100 лет, пока в марте 1945 года ее не прорвало. Бушующими потоками Сура устремилась в русло Пензы и вытеснила ее. Речка промыла себе другую протоку. В итоге сохранилось только старое название набережной.