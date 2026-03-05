История Пензы: Украденные у инкассаторов деньги так и не были найдены

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Серьезное развитие система российской инкассации получила только в наше время. К примеру, пензенское областное управление когда-то размещалось в отдельном здании на улице Мира, в то время как их дореволюционные коллеги работали при банках.

Сегодня инкассаторы ездят на мощных бронированных машинах. В старые времена крупные суммы денег и драгоценные металлы перевозились на телегах в сопровождении горстки плохо вооруженных солдат. Нередко разбойники совершали дерзкие налеты на курьеров.

Настоящая криминальная драма разыгралась в мае 1721 года. В дремучих нижнеломовских лесах на пензенцев, перевозящих деньги, напала банда грабителей. В ходе ожесточенной перестрелки они перебили часть инкассаторов и прихватили с собой несколько мешков с деньгами.

А между тем груз везли в Санкт-Петербург - налоги, собранные за год со всего края! По горячим следам разыскать преступников не удалось. Были пойманы лишь 2 случайных местных жителя и, как говорится в архивных документах, «пытаны напрасно и безвинно».

На след грабителей удалось выйти через несколько месяцев лишь по счастливому стечению обстоятельств. В одном из трактиров бандит разменял крупную сумму денег, что насторожило приказчика. Подозреваемого задержали, он во всем сознался, но никого из своих подельников сдавать не стал. А через некоторое время на казематы, где он сидел, было совершено нападение. Преступник сбежал, а куда исчезли украденные деньги - большая загадка.