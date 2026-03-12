История Пензы: Власти отказали жителям Козьего болота в смене названия улицы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Либерсона в эпоху Российской империи была легендой в Пензе - во многом благодаря названию Козье болото. Приклеилось прозвище к округе совсем не случайно.

Пензенский пейзаж раньше выглядел совершенно иначе - окажись мы в прошлом, даже не узнали бы родной город. Через центр текла речка Шелаховка; извиваясь, она впадала в Суру. А местность около современной улицы Либерсона была практически полностью покрыта заводями.

В те времена жители часто держали мелкий рогатый скот, и порой отбившиеся козы тонули здесь. Оттого пензенцы и прозвали это зловещее место Козьим болотом. В конце XIX века Шелаховку замуровали в коллектор, территория заметно подсохла, однако старое название никуда не исчезло.

Это, судя по всему, не нравилось местным жителям, поскольку они даже написали жалобу в городскую думу: «Имеем честь покорнейше просить о смене названия улицы как устаревшего, неблагозвучного и вызывающего удивление и остроты от иногородних жителей». Последняя часть письма очень примечательна: выходит, гости часто подшучивали над жителями Козьего болота, что, вероятно, и переполнило чашу терпения.

Городская дума ответила отказом. Депутаты заявили, что изменять название улицы нельзя, так как оно является историческим. Козье болото переименовали лишь в 1919 году.