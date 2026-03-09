История Пензы: Пензенец, работавший дворником, стал чемпионом России по лыжам

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня большинство любителей лыж предпочитают тренироваться на Олимпийской аллее. Возможно, когда-то здесь начинал заниматься и победитель различных соревнований, призер чемпионатов Российской империи, наш земляк Павел Бычков.

Он родился в 1886 году в многодетной крестьянской семье, закончил школу и потом отправился в поисках лучшей доли в Москву. Трудился на земляных работах на строительстве Московской железной дороги, затем стал дворником у домовладельца Скуйе. Там-то его судьба кардинально и переменилась. Двое сыновей купца пылко любили лыжные гонки. Однажды они взяли его покататься вместе с собой на лыжах и Бычков, к общему удивлению, быстро их обогнал.

Братья в шутку предложили Павлу Афанасьевичу выступить на соревнованиях в Москве. Бычков без раздумий согласился. Тренировался он на самодельных лыжах по вечерам, в свободное от работы время. 15 февраля 1909 года в гонке на 25 верст (26,6 км) наш земляк вышел на первый официальный старт и пришел третьим, оставив позади профессионалов.

В 1913 году Павел Афанасьевич отправился на Северные игры в Швецию. Вот что он вспоминал: «Ехали мы одни, без провожатых. С трудом добрались до Стокгольма. Вечером приехали к месту соревнований, а утром надо было выходить на старт - и с дистанцией познакомиться не пришлось».

Бычков показал достойный результат. И кто знает, может быть, он и вообще стал бы звездой мирового спорта, но грянула Первая мировая. Позднее, в советское время, наш земляк работал тренером в детской спортивной школе.

В 1948 году Бычкову присвоили звание заслуженный мастер спорта СССР. Он стал одним из пионеров лыжного спорта в нашей стране. Его основные спортивные достижения:

- чемпион России 1910, 1911;

- серебряный призер чемпионата России 1912, 1914;

- бронзовый призер чемпионата России 1913.