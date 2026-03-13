История Пензы: У набережной реки Пензы действовали бордели

История

История Пензы: У набережной реки Пензы действовали бордели
Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Интересные исторические артефакты находятся не только на земле, но и под ней. Когда-то на улице Либерсона проводились археологические раскопки, и ученые нашли немало загадочных вещей. В первую очередь их поразили странные круглые ракушки с дырочками, причем по виду непохожие на слишком древние. Выяснилось, что это обыкновенные пуговицы.

Еще в первые годы советской власти в этом районе работала фабрика по производству фурнитуры для одежды. Делать пуговицы из пластмассы было дороже, чем из ракушек. Местная детвора вылавливала их и с удовольствием сдавала за небольшое вознаграждение на фабрику.

А вот следующая находка оказалась более пикантной. Раскапывая улицу, археологи наткнулись на помаду, различные флаконы, парфюм и море бутылок из-под спиртного. Казалось бы, здесь могло размещаться нечто вроде салона красоты или косметического магазина. Но нет - это был бордель.

Около набережной реки Пензы в начале XX века действительно было несколько публичных домов. Сень вековых кленов прикрывала их от посторонних глаз.

Возможно, где-то в земле скрыто еще много интересного, но раскапывать центр города в научных целях пока запрещено, поэтому разгадки пензенских тайн дождемся еще не скоро.

