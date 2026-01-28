История Пензы: Школьники-хулиганы стали героями газет

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 121а на улице Московской многим знаком как кафе «Русская кухня». Оно появилось в середине прошлого века. До этого здесь стоял большой дом, в котором размещались сразу 3 учебных заведения.

С 1921 года под одной крышей находились школы № 26, 29 и 30. Из-за нехватки помещений учителям и детворе приходилось ютиться по всем углам. Единая трудовая школа работала в 2 смены, первый урок начинался в 8 часов утра, а последний заканчивался ближе к 5 часам вечера.

Образовательные учреждения «прославились» учащимся контингентом. Вот что о них писали в местной прессе: «Многие из учеников, в особенности старших классов, развратились до невозможности, хулиганство для них представляется гордостью. Дети выражаются самыми гадкими площадными словами. В библиотеке старшеклассники небрежно относятся к книгам, вырывают целые листы для свертывания папирос, а также пишут всевозможные гадкие слова на страницах книг».

Авторы статьи долго искали причину такого поведения детей и в итоге решили, что виноваты не хаос и Гражданская война, а «тяжелое наследие старого буржуазного режима». Тогда этой формулировкой объясняли любые неудачи.

В конце 20-х годов прошлого столетия школу расформировали, а пустующее здание заняла пожарная часть № 3.