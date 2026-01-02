История

История Пензы: ДОСААФ готовил бойцов для фронта

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1918 году ВЦИК выпустил указ «Об обязательном обучении военному искусству» для всего населения страны. Так возник прообраз будущих школ ДОСААФ. В Пензе центральный штаб находится на улице Коммунистической.

Первая подобная школа в Пензе была создана в 1923 году, называлась она «Общество друзей воздушного флота». Власти решили готовить для Красной армии летчиков. Главная проблема заключалась в том, что в городе самолетов не имелось. Но члены организации выкрутились и самостоятельно изготовили планер под названием АТК-1, с которым и выступали на всесоюзных соревнованиях в Крыму.

Многие из тех, кто начинал обучение в пензенском ОДВФ, затем успешно поступили в летные школы. Впрочем, будущий ДОСААФ одной подготовкой пилотов не ограничился: чуть позже был открыт клуб собаководства, а в 1933 году организация стала готовить юношей к предстоящей службе в армии.

Школьники и студенты обучались на курсах «Ворошиловский стрелок», «Юный моряк», «Авиастроитель», а также в обязательном порядке сдавали нормы ГТО. К 1940 году обучение в пензенской школе прошли 65 тысяч человек, некоторые из них впоследствии стали Героями Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны в Пензе стали готовить минометчиков, снайперов, истребителей танков и других военных специалистов, тем самым внося свой вклад в Великую Победу.

