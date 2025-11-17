История Пензы: Барон Врангель был свидетелем на свадьбе пензячки

17.11.2025 | 07:40

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В одной известной песне пелось: «Белая армия, Черный барон снова готовят нам царский трон». Под «Черным бароном» имелся ввиду генерал Врангель, который бывал в Пензе и останавливался у дворян Обуховых на улице Володарского (в то время Лекарской). Сюда он приезжал к своим родственникам. Дом, где гостил Врангель, уже давно снесен.

Петра Николаевича трудно назвать нашим земляком, однако все же он имел здешние корни: его тетя, в девичестве носившая фамилию Врангель, жила в Пензе.

В доме на Лекарской будущий лидер Белого движения бывал неоднократно, нередко останавливаясь здесь на несколько дней. Более того, 14 июля 1896 года он стал свидетелем на свадьбе со стороны невесты, когда его двоюродная сестра выходила замуж.

Свою роспись он оставил в метрической книге Никольской церкви, которая раньше стояла на месте кинотеатра «Родина». Тогда, наверное, никто и предположить не мог, какую ценность представляет этот автограф.

Заявил о себе Врангель в годы Гражданской войны. Его трагическая эпопея - оборона Крыма. Барон, к удивлению большевиков, смог построить там фактически отдельное государство как последний осколок Российской империи.

На разгром Врангеля красные бросили лучшие силы. Оказать посильную помощь уговорили даже Нестора Махно. Поражение белых закончилось массовой эмиграцией. Сам барон уехал во Францию.