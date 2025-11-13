История Пензы: Гостиница «Биржевая» предлагала гостям различные развлечения

13.11.2025 | 07:32

Дом № 2 на улице Славы старшему поколению памятен тем, что здесь когда-то размещалась редакция «Пензенской правды». А до революции помещения принадлежали гостинице «Биржевой».

Дом № 2 на улице Славы старшему поколению памятен тем, что здесь когда-то размещалась редакция «Пензенской правды». А до революции помещения принадлежали гостинице «Биржевой».

Отель открыли в декабре 1906 года. На аристократичность он не претендовал: тут не имелось душа, а полы в коридорах и номерах не устилали дорогие ковры. Впрочем, и клиенты взыскательностью не отличались. Чаще всего в «Биржевой» останавливались мелкие купцы или торговцы, державшие павильоны на Базарной площади.

Единственную гордость гостиницы составлял ресторан. В рекламных объявлениях говорилось, что кухня находится в ведении опытного шеф-повара. Заведение работало до 2 часов ночи, и, скорее всего, именно там коротали вечера загулявшие клиенты.

Для развлечения публики предлагались 4 бильярдных стола, а иногда проводились и культурно-просветительские мероприятия. Так, в 1908 году в отеле открылся «Биограф-театр», в котором демонстрировали художественные фильмы и документальную кинохронику.

Незадолго до Первой мировой войны здание решили реконструировать, поручив дело архитектору Алексею Яковлеву, который курировал и строительство драмтеатра. Вышло у него весьма неплохо.