История Пензы: Издательство газеты закрыли из-за критики властей

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Улица Володарского (ранее Лекарская и Верхне-Посадская) давно кардинально перестроена, от ее старого облика практически ничего не осталось. На территории между строениями 6-м и 16-м когда-то стоял большой особняк.
Он принадлежал дворянину Кошелеву, но, как это часто происходило в те времена, сдавался в аренду. Пожалуй, самым известным постояльцем стала редакция газеты «Перестрой».
В годы первой русской революции правительство несколько смягчило требования к цензуре и разрешило открывать частные издательства. Этим не замедлил воспользоваться Николай Езерский, председатель регионального отделения партии кадетов. Именно он и разместил в доме Кошелева редакцию.
И хотя, по сути, газета «Перестрой» считалась печатным органом вышеупомянутой политической силы, тем не менее там рассказывали о городских новостях, коммунальных проблемах и культурной жизни края.
Трудоспособности журналистов остается только позавидовать, ведь «Перестрой» выходил ежедневно и при этом стоил всего 5 копеек. Но долго газета не просуществовала: из-за постоянной критики в адрес правительства и лично императора спустя год издание закрыли.
Самому Езерскому ничего предъявить не смогли, поскольку он являлся депутатом Госдумы. В тюрьму кадет отправился лишь после роспуска нижней палаты парламента.
